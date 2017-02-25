В Одеській області троє рибалок загинули, провалившись під лід
04:10, 25 лютого 2017Інциденти
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У селі Надлиманському Одеської обл. у Дністровському лимані на відстані 400 метрів від берега провалилися під лід і потонули троє рибалок.
Для трьох чоловіків зимова риболовля стала фатальною / Фото УНІАН
Як повідомила прес-служба ДержНС, на льоду знаходилося ще п'ятеро осіб: троє з них самостійно вибралися на берег до прибуття рятувальників, двоє - після їхнього прибуття.
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Всього в районі протягом дня рибалили близько ста осіб.
Повідомлення про подію надійшло в Службу порятунку 24 лютого о 16:46. Тіла загиблих були підняті з води рятувальниками у 20:12.
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