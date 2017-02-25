В Одеській області троє рибалок загинули, провалившись під лід

Як повідомила прес-служба ДержНС, на льоду знаходилося ще п'ятеро осіб: троє з них самостійно вибралися на берег до прибуття рятувальників, двоє - після їхнього прибуття.

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Всього в районі протягом дня рибалили близько ста осіб.

Повідомлення про подію надійшло в Службу порятунку 24 лютого о 16:46. Тіла загиблих були підняті з води рятувальниками у 20:12.