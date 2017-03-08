У центрі Одеси активісти облили фарбою вхід у відділення "Альфа-Банку"

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався близько 16.30 на перетині вулиць Пушкінської та Малої Арнаутської.

Активісти «пофарбували» в яскраво-червоний колір банківський фасад. Біля входу на стінах розклеїли листівки з інформацією про те, що цей банківський заклад належить країні агресору, і незабаром його буде закрито, тому вкладникам необхідно терміново забирати свої гроші. Там же, поруч із входом, напис: «Гонтарева, гори у пеклі!».

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На місце події прибули поліцейські і співробітники охоронного підрозділу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Національний банк України відреагувати на заяву російського «Сбербанку» про початок прийому фейкових документів «Л/ДНР» і припинити його діяльність в Україні.

25 лютого, в центрі Одеси активісти закидали червоною фарбою офіс «Промінвестбанку».

Довідка УНІАН. В Україні проходить кампанія, активісти якої вимагають заборонити роботу в країні російських банків: «ВТБ Банк», «Сбербанк» і «Промінвестбанк».

У Національному банку заявили, що повноваження з обмеження присутності російського капіталу в Україні є тільки у Верховної Ради та Ради національної безпеки і оборони.