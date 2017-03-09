Марихуана в банках: на Івано-Франківщині у чоловіка вилучили 200 кілограмів конопель

На Івано-Франківщині у жителя Городенківського району виявили 200 кг марихуани. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Повідомляється, що чоловік зберігав наркотики у банках для подальшого продажу.

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Під час обшуку, проведеного 9 березня за місцем проживання зловмисника, було виявлено та вилучено понад 200 кг марихуани та значну кількість макової соломки.

Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронці перекрили канал поставок наркотику екстазі з Європи.

Троє місцевих жителів поштою отримують екстазі з-за кордону, використовуючи кур'єрські можливості одного з національних операторів поштового зв'язку.