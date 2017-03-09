Марихуана в банках: на Івано-Франківщині у чоловіка вилучили 200 кілограмів конопель
18:46, 09 березня 2017Інциденти
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Також у місцевого мешканця було знайдено макову соломку.
Також у чоловіка знайшли значну кількість макової соломки / Прокуратура Івано-Франківської області
На Івано-Франківщині у жителя Городенківського району виявили 200 кг марихуани. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.
Повідомляється, що чоловік зберігав наркотики у банках для подальшого продажу.
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Під час обшуку, проведеного 9 березня за місцем проживання зловмисника, було виявлено та вилучено понад 200 кг марихуани та значну кількість макової соломки.
Прокуратура Івано-Франківської області
Нагадаємо, раніше в Одесі правоохоронці перекрили канал поставок наркотику екстазі з Європи.
Троє місцевих жителів поштою отримують екстазі з-за кордону, використовуючи кур'єрські можливості одного з національних операторів поштового зв'язку.
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