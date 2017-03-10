Жертву пограбування на 4 мільйони гривень у Києві госпіталізували після невдалого переслідування злодіїв

Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Києві, сьогодні близько 15.00 до чергової частини столичної поліції зателефонували свідки, які чули стрілянину в Печерському районі.

За викликом виїхала патрульна поліція та слідчо-оперативна група, які на місці події вилучили стріляні гільзи. Також правоохоронці опитали місцевих жителів, можливих свідків та очевидців. Потерпілого не було, оскільки, як дізналися згодом поліцейські, він намагався переслідувати автомобіль нападників, зазначається в повідомленні.

У місті ввели відповідний оперативний план та розпочали розшук зловмисників.

Читайте такожРозстріл бізнесмена у центрі Києва: поліція озвучила деталі (фоторепортаж, відео)

Згодом до правоохоронців звернувся 28-річний киянин, який повідомив, що на нього напали четверо невідомих у балаклавах зі зброєю як тільки він вийшов із автомобіля. «Вони поранили чоловіка у руку, ногу та живіт, після чого вихопили із салона машини сумку з чотирма мільйонами гривень і поїхали на автомобілі «Фольцваген Пасат». Потерпілий намагався переслідувати зловмисників, але на проспекті Бажана втратив їх з поля зору. Лише після цього звернувся до правоохоронців», - поінформували в поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Печерського та Головного управління столичної поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження.

Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів для затримання зловмисників.

Потерпілий із вогнепальними пораненнями знаходиться у лікарні, де йому надають необхідну допомогу. Попередньо встановлено, що зброя, яку невідомі застосували проти потерпілого, була травматичною, йдеться в повідомленні.