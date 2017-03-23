У Балаклії унаслідок вибухів поранено жінку

Внаслідок детонації боєприпасів на військовому арсеналі у Балаклії Харківської області осколкове поранення отримала жінка.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП України в Харківській області.

За відомостями поліції, 54-річна жінка отримала осколкове поранення у скроню. Її доставили до місцевої лікарні. На даний час вирішується питання про її транспортування до профільної лікарні Харкова.

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У поліції додали, що правоохоронці в Балаклії та прилеглих селах займаються не тільки охороною громадського порядку, але й допомагають евакуювати громадян.

На цей час поліцейські допомогли евакуювати близько 100 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони України заявили про розширення площі пожежі на складі боєприпасів у Балаклії.

Вже евакуйовано майже 20 тис. жителів Балаклії та довколишніх населених пунктів. Радіус евакуації збільшено до 10 кілометрів.