У Балаклії унаслідок вибухів поранено жінку
За відомостями поліції, 54-річна жінка отримала осколкове поранення у скроню.
Внаслідок детонації боєприпасів на військовому арсеналі у Балаклії Харківської області осколкове поранення отримала жінка.
Про це повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП України в Харківській області.
За відомостями поліції, 54-річна жінка отримала осколкове поранення у скроню. Її доставили до місцевої лікарні. На даний час вирішується питання про її транспортування до профільної лікарні Харкова.
Читайте такожВибухи у Балаклії: версію про безпілотник підтвердили свідки СБУ
У поліції додали, що правоохоронці в Балаклії та прилеглих селах займаються не тільки охороною громадського порядку, але й допомагають евакуювати громадян.
На цей час поліцейські допомогли евакуювати близько 100 осіб.
Читайте такожПорошенко вважає не випадковим, що вбивство Вороненкова відбулося в один день з диверсією у Балаклії
Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони України заявили про розширення площі пожежі на складі боєприпасів у Балаклії.
Вже евакуйовано майже 20 тис. жителів Балаклії та довколишніх населених пунктів. Радіус евакуації збільшено до 10 кілометрів.