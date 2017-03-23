У Міноборони повідомляють про розширення площі пожежі у Балаклії

У Міністерстві оборони України заявляють про розширення площі пожежі на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області. Про це повідомляється на сайті оборонного відомства.

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«Станом на 13 годину відбулося розширення району, який охоплено вогнем, локалізувати пожежу поки не вдалося», - йдеться у повідомленні.

Речник міністерства оборони України Віталій Саранцев запевнив, що військовослужбовці Збройних сил України та представники Державної служби з надзвичайних ситуацій «роблять все можливе для ліквідації катастрофи».

«Проведено евакуацію жителів прилеглих сіл. Працюють бригади, які шукають тих, хто не виїхав із небезпечної зони», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Також, як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядається службове недбальство. За його словами, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чутно гул безпілотника, потім почалися вибухи.

Евакуйовано майже 20 тис. жителів Балаклії та довколишніх населених пунктів. Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою. «Украерорух» тимчасово закрив небо для польотів у радіусі 40 км. У свою чергу, міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що над місцем пожежі у 50-кілометровій зоні закритий повітряний простір для усіх літальних апаратів.