В Одесі в шахті невідомого призначення виявлено труп чоловіка

В Одесі в шахті невідомого призначення сьогодні виявлено труп чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 25 березня до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Малиновському районі міста, на вулиці Бабеля, в шахті невідомого призначення знаходиться загиблий чоловік.

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До місця виклику прибуло пожежно-рятувальне відділення, яке виявило на глибині 25 метрів труп.

Підрозділи ДСНС підняли тіло з шахти. До операції було залучено 9 рятувальників і 2 одиниці техніки.

В даний час правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також обставини події та походження шахти. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.