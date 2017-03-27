Поліція звільнила після 8 місяців полону чиновника "Укрзалізниці" (фото, відео)

Поліція Києва звільнила начальника департаменту електропостачання «Укрзалізниці» Валерія Людмирского, якого викрадачі 8 місяців утримували в заручниках заради викупу 10 мільйонів Євро.

Як повідомляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook, в результаті багатомісячної складної та кропіткої оперативно-розшукової роботи «поліція Київської області провела блискучу операцію і звільнила Валерія Людмирского, викраденого 18 липня 2016 року». Двоє фігурантів справи затримано, тайник-бункер для заручників встановлено, вилучено зброю і вибухівку. Проводяться заходи по розшуку та затриманню організатора і замовника злочину.

Як повідомляє глава МВС, начальник департаменту електропостачання «Укрзалізниці» Валерій Людмирский був викрадений під час прогулянки з собакою ввечері 18 липня 2016 року. Зловмисники застрелили собаку і під загрозою зброї змусили потерпілого сісти в їх автомобіль. Пізніше викрадачі вступили в контакт з сім'єю з вимогою викупу в 10 мільйонів Євро.

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«8 місяців правоохоронці проводили гласне і негласне відпрацювання цього злочину, встановлювали коло осіб, які могли бути причетні і місце, де міг утримуватися викрадений. Вчора вночі в приватному будинку в селі Фастовець Київській області правоохоронці виявили підвальну схованку-бункер, який складається з 2 камер, обладнаний вентиляцією, освітленням, водопостачанням і каналізацією, броньованими дверима та постійним відеоспостереженням – приміщення явно спеціально готувалося для тривалого утримання заручників. У сусідній камері вилучено автомат Калашникова, магазини для нього, пістолети іноземного виробництва, підствольний гранатомет з гранатами і кілограм тротилу», – йдеться в повідомленні.

За словами потерпілого, його били тільки під час викрадення, в інший час фізичних тортур не застосовувалося. В даний час потерпілий знаходиться в лікарні, за словами лікарів, його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

За підозрою в участі у злочині затриманий громадянин РФ (дагестанець) та громадянин України. Проводяться заходи із розшуку та затримання організатора і замовника злочину.

Кримінальне провадження, раніше відкрите за статтею 115 (Умисне вбивство), перекваліфіковано на статті 189 (Вимагання) та 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення) КК України.

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За даними слідства, організатор і члени його групи прибули в Україну легально в 2015 році і залишалися на території країни незаконно більше двох років. В ході реалізації злочинного задуму, вони завербували громадянина України, мотивували його прийняти іслам, і за його сприяння купили приватний будинок в селі Фастовець Київської області. Потім у підвалі будинку було обладнано схованку-бункер з двома камерами для тривалого утримання заручників.

Всього за 2015-2016 роки тільки в Київській області було здійснено 12 викрадень. В основному, потерпілими стають забезпечені люди, за яких близькі виплачують величезні суми. Однак Валерій Людмирський став першим державним чиновником, який був викрадений заради викупу.

Судячи з тривалої і ретельної підготовки і обладнання бункера, метою ОЗУ було системне викрадення і незаконне утримування людей з метою викупу.

Нацполіція перевіряє причетність встановлених учасників викрадення Валерія Людмирського до відомих міжнародних ОЗУ і звернулася до СБУ з проханням перевірити, чи мають фігуранти справи відношення до ісламських терористичних груп.