У Києві четверо невідомих викрали і пограбували іноземця

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

Зазначається, що заява від громадянина іноземної держави про те, що «під приводом бізнес-зустрічі четверо осіб у балаклавах позбавили його волі, «ув’язнивши» у невідомій квартирі», надійшла до чергової частини Оболонського управління поліції.

Крім того, заявник повідомив, що зловмисники, погрожуючи ножем та вдаривши по голові, забрали у нього золотий перстень, 12 тис. грн, банківську картку та мобільні телефони. Також зловмисники забрали автомобіль марки «Рено» синього кольору та втекли.

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«Як пояснив потерпілий, через деякий час йому самостійно вдалося звільнитися від пластмасових хомутів, якими він був прив’язаний до батареї. У поліції з’ясували, що квартира, в якій відбувалися події, була орендована», - зазначається в повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато одразу три кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 187 (розбій), за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину, тривають.