Поліція знайшла чоловіка, який у Києві напав з ножем добровольця ОУН

Поліцейські знайшли чоловіка, який в Києві у вересні 2016 року напав з ножем на бійця добровольчого батальйону ОУН Віталія Регора. Про це повідомив начальник київської поліції Андрій Крищенко у Facebook.

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"Протягом кількох тижнів поліцейські встановили чоловіка, який може бути причетний до цього злочину але більше шести місяців не могли з'ясувати його місцезнаходження. Однак київські оперативники не припиняли його пошуки і знайшли чоловіка у Дніпропетровській області, де він жив у своїх знайомих. 29-річний кримчанин - активний прихильник "русского міра". Таким чином він вирішив помститися потерпілому за зірвану колорадську стрічку", - розповів Крищенко.

Як відомо, у вересні 2016 року в центрі Києва серед білого дня невідомий із ножем накинувся на бійця одного з добровольчих батальйонів Віталія Регора, відомого своєю патріотичною позицією. Зловмисник наніс йому кілька колото-різаних поранень і втік. Завдяки перехожому, який злякав нападника і викликав швидку, добровольця вдалося врятувати.

8 березня 2016 року Регор завдав ножем колото-різаних ран плеча громадянину республіки Іран. 5 вересня Віталій Регор прибув до суду, де об 11:00 розпочалося судове засідання у його справі за звинуваченням у завданні поранень громадянина Ірану. У перерві між судовими засіданнями на Віталія, який прямував до підземного переходу, напав невідомий з ножем, розповів тоді Антон Геращенко.