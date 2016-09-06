Геращенко про напад з ножем на добровольця ОУН: у слідства є версія (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Верховної Ради Антон Геращенко.

Він розповів, що завдяки перехожому, який злякав нападника і викликав швидку, добровольця вдалося врятувати. Регору зробили низку хірургічних операцій й він буде жити.

"У слідства є версія, хто міг вчинити цю розправу над чоловіком у центрі Києва. Справа в тому, що сам Віталій Регор є підозрюваним у справі про хуліганство за статтею 296 частиною 4 Кримінального Кодексу", - написав Геращенко.

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Нардеп нагадав, що 8 березня цього року Регор завдав ножем колото-різаних ран плеча громадянину республіки Іран.

"5-го вересня Віталій Регор прибув до суду, де об 11:00 розпочалося судове засідання у його справі за звинуваченням у завданні поранень громадянина Ірану. У перерві між судовими засіданнями на Віталія, який прямував до підземного переходу, напав невідомий з ножем", - йдеться у повідомленні Геращенка.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня о 12:00 у Києві на зупинці тролейбуса на проспекті Перемоги, 68, напали на чоловіка у військовій формі. За свідченнями очевидців, поранений стверджував, що він - Віталій Регор, доброволець ОУН.