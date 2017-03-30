У Харкові голова обласного управління Держпраці "погорів" на хабарі у 100 тисяч (фото)

У Харкові сьогодні, 30 березня, правоохоронці затримали керівників Головного управління Державної служби України з питань праці в області за підозрою у вимаганні та одержанні хабара у розмірі 100 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Ігоря Чуба, начальник одного із відділів ГУ Держпраці спільно зі своїм керівником вимагали та отримали через посередника 100 тис. грн неправомірної вигоди від директора одного з ТОВ на Харківщині.

За його відомостями, в цю суму зловмисники оцінили скасування постанови про накладення фінансових санкцій за порушення товариством трудового законодавства України на суму 385 тис. грн.

Згідно зі схемою, керівник товариства приніс гроші 36-річному посереднику для передачі їх начальнику відділу ГУ Держпраці, а той, у свою чергу, повинен був їх передати одному із своїх керівників.

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Двох зловмисників затримано, тривають першочергові слідчі дії. Проводяться обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів справи.

Досудове розслідування розпочато за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо затримання викритих посадовців та посередника відповідно до ст. 208 КПК України.

Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.

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