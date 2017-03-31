Підрив авто в центрі Маріуполя: опубліковано фото та відео з місця теракту

У центрі Маріуполя вибухнув автомобіль, загинув співробітник правоохоронних органів.

Вибух пролунав о 08.35 в Центральному районі міста на перетині проспекту Металургів та вулиці Кафайської.

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Одна із версій вибуху автомобіля у Маріуполі – теракт, вчинений бойовиками "ДНР", у місті та на всій території Донеччини посилюється несення служби поліцейськими підрозділами.

"Сьогодні, близько 8.30 ранку у житловому кварталі Маріуполя підірвано автомобіль, внаслідок чого загинув співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш", - йдеться у повідомленні СБУ на сторінці у Facebook.

Прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за фактом сьогоднішнього підриву автомобіля в Маріуполі, внаслідок чого загинув полковник СБУ.