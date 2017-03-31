У поліції однією з версій вибуху в центрі Маріуполя називають теракт

Одна із версій вибуху автомобіля у Маріуполі – теракт, вчинений бойовиками «ДНР», у місті та на всій території Донеччини посилюється несення служби поліцейськими підрозділами.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції – начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що сьогодні о 8.35 в Центральному районі Маріуполя, на перетині пров. Металургів та вул. Кафайська, стався вибух. Водій автомобіля - співробітник правоохоронних органів - загинув.

Читайте такожЗа добу на Донеччині через необережне поводження з боєприпасами загинули троє цивільних – Міноборони

«Одна із версій вибуху - теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою терористів «ДНР». В Маріуполі та на всій території Донеччини посилюється несення служби поліцейськими підрозділами», - наголосив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, на місці вибуху працює слідчо-оперативна група поліції та СБУ на чолі з керівниками поліцейського главку та рятувальна служба.

Район оточено співробітниками патрульної поліції м. Маріуполя.

Причини вибуху встановлюються, триває перевірка.