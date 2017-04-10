Поліція розповіла про інцидент з нетверезим водієм російського консульства у Києві

Співробітник з російського консульства в Києві, якого зупинили напередодні у нетверезому стані, є громадянином Росії. Про це розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало, передає Українська правда.

Він підтвердив інформацію, поширену ЗМІ, про затримання в нетверезому стані водія консульства РФ в Києві.

"9 квітня на вулиці Митрополита Липківського після отримання виклику про нетверезого водія за кермом поліцейськими був зупинений автомобіль марки BMW під керуванням, як з'ясувалося, співробітника посольства Російської Федерації в Україні, який перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння", - зазначив Тракало.

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"Від проходження огляду на стан сп'яніння він відмовився у присутності двох свідків. На нього був складений адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП.

"Авто не евакуйовувалось, бо воно перебувало н дипломатичних номерах", - додав він.

На уточнювальне питання, громадянином якої країни є водій, він відповів: "Водій пред'явив посвідчення водія РФ і громадянство Росії".

Раніше УНІАН повідомляв, що водій та викликаний після затримання співробітник консульства спочатку не розуміли української, якою розмовляли патрульні, а потім запевняли, що водій не міг вживати алкоголь, адже нині піст і пиячити у Вербну неділю - великий гріх.