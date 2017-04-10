У Києві патрульні зупинили нетверезого співробітника консульства РФ, який запевняв: пити у піст - великий гріх

У Києві патрульні зупинили автомобіль із російськими дипломатичними номерами, за кермом якого був нетверезий водій, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Так, до поліції подзвонили перехожі, які бачили, як той сідав за кермо. Після зупинки водій одразу викликав співробітника російського консульства. Разом вони спочатку не розуміли української, якою розмовляли патрульні, а потім запевняли, що водій не міг вживати алкоголь, адже нині піст й пиячити у Вербну неділю - великий гріх.

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Утім коли патрульні запропонували пройти алкотест, водій відмовився. На нього склали адмінпротокол, який передали до Міністерства закордонних справ. Автівку з дипломатичними номерами приїхав врешті забирати ще один співробітник російського консульства.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня автомобіль з дипномерами перекрив рух трамваїв у центрі Києва.