У Вінниці внаслідок вибуху загинув військовий, ще троє осіб поранені - поліція

У Вінниці сьогодні вночі стався вибух, в результаті якого загинув солдат однієї з військових частин і ще троє осіб отримали поранення.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції, 13 квітня близько 2.30 на вулиці Замостянській стався вибух, у результаті якого загинув 20-річний солдат однієї з військових частин. Ще троє його знайомих, серед яких 16-річна дівчина, отримали осколкові поранення.

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За попередніми даними експертів вибухотехнічної служби поліції, здетонував осколковибуховий пристрій, який саме – встановить експертиза.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та служби швидкого реагування.

За словами керівника вибухотехнічного відділу поліції Валентина Мельника, попередньо вибухнув предмет, схожий на гранату, який 20-річний загиблий дістав зі своєї сумки.

Разом із загиблим перебували 26-річний товариш по службі, 16-річна дівчина і 20-річний вінничанин. Усі вони отримали осколкові поранення та госпіталізовані.

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Під час огляду з місця події поліція вилучила 5 різнокаліберних набоїв, стріляний тубус РПГ-26, дві димові шашки та три важелі до запалів осколкових гранат. Вилучене направлено на експертизу.

Поліція встановлює обставини трагедії та походження вибухонебезпечних предметів. Відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «нещасний випадок».

За попередньою інформацією слідства, військовослужбовці перебували у короткостроковій відпустці.

За даними військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України, встановлено, що двоє військовослужбовців поїхали в короткострокову відпустку терміном на 10 діб та прибули на центральний автовокзал Вінниці з полігону «Широкий Лан», де проходили військові навчання. Після цього, зустрівшись з цивільною особою, вони вирушили до палацу мистецтв «Зоря». Там один із солдатів дістав із сумки два предмета, схожих на димові шашки, після цього пролунав вибух.

Потерпілих було доставлено каретою швидкої медичної допомоги до відділення невідкладної хірургії лікарні швидкої медичної допомоги, а тіло загиблого солдата - до Вінницького обласного бюро судово-медичних експертиз.

Загиблий 20-річний солдат обіймав посаду оператора протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки військової частини.