На Рівненщині горіла школа (фото, відео)

У Рівненській області сталася пожежа в сільській школі.

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Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, сьогодні, 17 квітня, о 09.05 надійшла інформація повідомлення про пожежу в одноповерховій цегляній будівлі загальноосвітньої школі І-ІІ ступенів села Слобідка Острозького району.

За вказаною адресою негайно було направлено два чергових відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Острог. На місці виклику вогнеборці встановили, що пожежею охоплено значну площу даху школи. Додатково було залучене чергове відділення 8-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Нетішин Хмельницької області.

О 10.35 пожежу локалізували, о 13:20 повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі було залучено три одиниці техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій та 16 рятувальників. Причина пожежі встановлюється.