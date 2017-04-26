У Києві офіцер Нацгвардії погорів на хабарі: за гроші відправляв бійців охороняти майно підприємців (фото)

СБУ затримала в Києві заступника командира однієї з військових частин Національної гвардії, який брав з підприємців гроші за надання бійців для охорони комерційних об’єктів.

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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Оперативники спецслужби затримали ділка у погонах під час одержання неправомірної вигоди – квартальної «виручки» у сумі 15 тис. дол.», - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії.