У Києві офіцер Нацгвардії погорів на хабарі: за гроші відправляв бійців охороняти майно підприємців (фото)
18:54, 26 квітня 2017Інциденти
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Оперативники спецслужби затримали ділка в погонах.
У Києві затримали заступника командира в/ч НГУ, який за гроші відправляв бійців охороняти майно підприємців / СБУ
СБУ затримала в Києві заступника командира однієї з військових частин Національної гвардії, який брав з підприємців гроші за надання бійців для охорони комерційних об’єктів.
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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
«Оперативники спецслужби затримали ділка у погонах під час одержання неправомірної вигоди – квартальної «виручки» у сумі 15 тис. дол.», - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
На даний час тривають невідкладні слідчі дії.
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