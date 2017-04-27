Український боксер потрапив у ДТП: збив лося й розтрощив свій позашляховик (фото)

Сьогодні, 27 квітня, вранці український боксер В'ячеслав Узелков на гостомельській трасі біля Києва потрапив у незвичну дорожньо-транспортну пригоду. Коли спортсмен їхав у бік Києва, з лісу несподівано вибіг лось і почав перебігати дорогу, передає ТСН.

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Тварина потрапила під колеса позашляховика Mitsubishi й загинула. В автомобіля суттєво пошкоджена передня частина, тріснуло лобове скло. На місце аварії вже приїхала поліція, чекають на приїзд лісників.

Коментувати аварію Узелков не захотів.

Адвокат Узелкова розповів, що боксер в аварії не отримав ушкоджень, проте перебуває у шоковому стані від події. Спортсмен, за твердженням захисника, рухався зі швидкістю 75 км/год, в авто їхав сам без пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка Світлана Лобода потрапила у ДТП під час зйомок кліпу в Росії.