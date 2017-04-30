У Києві потрощили автобуси перевізника, який знизив ціни на проїзд (відео)

У Києві невідомі закидали камінням два буси, ще один мікроавтобус побили молотком. Напад на приміські маршрутки стався протягом однієї години на маршруті до Вишневого, йдеться в сюжеті ТСН.

Свідок на зупинці "Академмістечко" намагався затримати злодія, який трощив вікна автобусів молотком, але перепало і йому – чоловік отримав удар по голові й опинився в лікарні. Напад зафільмувала камера спостереження з кіоску.

Водій каже, що його зупинили двоє хлопців. Про те, що в них у руках каміння, зрозумів уже згодом. Напад відбувся за лічені секунди, після чого нападники побігли через автомагістраль. "Один у лобове скло, другий - у двері. Зреагував так, щоб без аварій. Зупинив. Людей заспокоїв", - розповів водій Ярослав Зіневич.

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Автобуси на маршруті майже однакові, різні – ціна проїзду і компанії-перевізники. Постраждалі маршрутки належать лише одному з них. "Два роки тому цей маршрут забрала у нас інша компанія. Ми це оскаржили і виїхали заново на маршрут. І встановили ціну майже на 20% менше. До економічно обгрунтованої. Було 12 гривень, ми зробили 10", - розповів директор фірми Віталій Шиденко. Він пояснює напади боротьбою за маршрути, бо від конкурентів уже отримував погрози.

Ті, своєю чергою, все спростовують. І кажуть, що працювали на законних підставах. У ситуації розбиратимуться правоохоронці, котрі вже порушили кримінальне провадження за фактом заподіяння легких тілесних ушкоджень. Якщо нападників на маршрутки знайдуть, на них чекатиме п'ять років за ґратами.