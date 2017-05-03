У Дніпрі під час пожежі в квартирі загинула пенсіонерка

В Дніпрі, 2 травня в 9-поверховому будинку на вулиці Каверіна виникла пожежа. Повідомлення про інцидент надійшло в Службу порятунку "101" о 16:32. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Під час розвідки на верхніх поверхах будинку, в одній із квартир 5-го поверху були виявлені дві жінки. Одна з них, 1926 року народження не могла самостійно пересуватися, оскільки отруїлася продуктами горіння. Рятувальники винесли її на свіже повітря та передали медикам швидкої. Однак жінка від госпіталізації відмовилася. Її дочка вийшла з квартири на вулицю самостійно.

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Повідомляється, що у вогнеборців виникли труднощі у зв'язку з високою температурою у середині квартири, де знаходився епіцентр пожежі. Також, було сильне задимлення. Працювали дві групи газодимозахисної служби. Пожежу було локалізовано о 17:10, а о 17:45 ліквідовано.

В гасінні були задіяні 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки обласного центру.