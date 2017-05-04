Загибель військового на Київщині: слідство розглядає дві версії

Слідство розглядає дві версії у кримінальному провадженні за фактом загибелі військовослужбовця строкової служби на Київщині 27 квітня. Про це у коментарі УНІАН повідомила прес-секретар військової прокуратури Центрального регіону України Юліана Лазаренко.

"Наразі слідство розглядає дві версії: перша – це необережне поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого, а друга версія, яка перевіряється, – це умисне вбивство", - зазначила вона. Лазаренко додала, що розслідування інциденту триває.

Читайте такожУ Харківській області повісився військовий-строковик

Як повідомляв УНІАН, військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону розслідується кримінальне провадження за фактом необережного поводження зі зброєю, що призвело до смерті військовослужбовця строкової служби однієї з військових частин на Київщині.

Попередньо установлено, що один з військовослужбовців внаслідок необережного поводження зі зброєю здійснив постріл в іншого співслужбовця, що призвело до його смерті.

Вказаній особі повідомлено про підозру ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, що заподіяло смерть потерпілого) та обрано запобіжний захід. За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до десяти років.