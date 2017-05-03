Під Києвом за загадкових обставин убито солдата-строковика

У Вишгороді Київської області за загадкових обставин був убитий солдат строкової служби військової частини Т0710 Держслужби спецтранспорту Олександр Висоцький. Про це ТСН.ua повідомив брат загиблого Сергій Висоцький.

Близькі вбитого побоюються, що справу можуть спустити на гальмах, адже її особливо не розголошували, а подробиць не повідомляють. Рідним сказали, що попередня причина – необережне поводження зі зброєю.

"У четвер, 27 квітня, десь о 22.20 зателефонували батьку на мобільний, як потім дізналися, заступник командира частини з роботи з особовим складом. І повідомили, що брат був убитий з нез'ясованих причин. Назвали тоді ще необережне поводження зі зброєю. Спочатку ми подумали, що він вчинив самогубство, але потім я передзвонив знову тому заступнику командира і ми дізналися, що в принципі, він не вчиняв самогубство, його вбив товариш зі служби", - розповів брат загиблого.

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Зранку наступного дня він разом із батьком поїхав до моргу, де перебувало тіло вбитого солдата, однак рідних спочатку не пускали.

"Батько хотів побачити… Йому працівник моргу сказав, що без працівника поліції не можна. Хоча, на скільки я знаю, працівник поліції не обов'язково щоб був", - згадує Сергій Висоцький.

Згодом до них підійшов слідчий, прізвище якого рідний загиблого загадати не може. Разом з правоохоронцем батько та брат хлопця таки потрапили до моргу й побачили тіло Олександра Висоцького. Родина військового вирішила дізнатися номер слідчого та з'ясувати номер провадження в його справі. У відділку їм повідомили, що справу передали до військової прокуратури у місті Києві. З власних каналів рідні Висоцького з'ясували, що веде справу прокурор Дарницького гарнізону Станіслав Віталійович Фрунзе. Зв'язатися з ним їм не вдалося.

"Отак, якби нічого не знаючи, ми забрали тіло. Були представники військової частини – підполковник заступник командира частини, командир частини, і наскільки я знаю, з нами був чи медпрацівник чи психолог", - пояснив Сергій Висоцький.

Після цього представники військової частини, де убитий проходив службу, взяла всі витрати на поховання та допомогла в перевезенні тіла до Чернігова. Поховали солдата вранці 29-го квітня.

"Те, що вони кажуть, ми до пуття нічого не знаємо, ніхто нам не каже, цю справу веде військова прокуратура. Сказали, що вбивство вчинив сержант, старший сержант контрактної служби. Він на тому об'єкті був начальником караулу. Чому, з яких причин, при яких обставинах, ніхто нічого не казав", - додав брат загиблого.

За його словами, Олександру Висоцькому вистрілили у голову. Рідні хлопця стверджують, що йому подобалося нести службу і про жодні конфлікти з товаришами зі служби той не розповідав.

"Нам брат телефонував до цього, спілкувався, нічого такого не казав. Десь за два дні. Кожен тиждень ми зв'язувалися з ним. Це ж, розумієте, військова служба строкова, там телефоном не дуже сильно можна користуватися... Казав, що служиться йому дуже добре тут. До тата з його слів: "Я як в раю". Йому подобалося за об'єктом нести службу, а об'єкт – Вишгородська ГЕС", - підсумував брат вбитого строковика.

У військовій прокуратурі Дарницького гарнізону в коментарі для ТСН.ua повідомили, що наразі інцидент розслідується і перебуває на етапі досудового розслідування. Телефоном повідомляти подробиці провадження у прокуратурі відмовилися і порадили звернутися з офіційним запитом.

Як повідомляв штаб АТО, 3 травня в районі проведення АТО на Донбасі під час занять з бойової підготовки загинув військовий.