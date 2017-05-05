У Києві трамвай переїхав чоловіка: йому відрізало пальці (фото)

На бульварі Вацлава Гавела чоловік потрапив під трамвай. Внаслідок зіткнення потерпілому відрізало три пальці і здерло шкіру на правій нозі - удар колесом прийшовся по дотичній, передає Еспресо.

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Трамвай щойно від'їхав від зупинки і не встиг набрати високої швидкості.

Свідки кажуть, що з потерпілим був його друг, який після наїзду зник. Трамваї 15 маршруту за цим напрямком, доки працює слідство, не їздять.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня на зупинці "бульвар Ярослава Гашека" трамвай переїхав людину. Зазначається, що на місце інциденту приїжджали медики, однак вони не могли врятувати жінку, яка постраждала.