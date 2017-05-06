На Дунаї зіткнулися два українських судна

На річці Дунай, в територіальних водах Угорщини, зіткнулися два судна, що належать Українському Дунайському пароплавству. Як повідомили УНІАН у прес-службі УДП, зіткнення сталося в п'ятницю, 5 травня, на 1730 км річки Дунай.

«При розходженні теплохід «Іркутськ» лівим бортом (секції УДП-442) його каравану навалив на лівий борт пасажирського теплохода «Молдавія», - повідомили у прес-службі.

В результаті події забруднення навколишньому середовищу і водотічності корпусів немає, судна не втратили морехідних властивостей. Жертв немає.

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В даний час розслідуванням інциденту займається угорська влада.

Крім того, в УДП відзначили, що, згідно з «Інструкцією щодо дій посадових осіб у аварійних ситуаціях», з моменту отримання інформації про НП у пароплавстві працює аварійний штаб. Останній координує дії з мінімізації втрат, забезпечення завершення поточного рейсу теплохода «Молдова», а також подальшого аварійного ремонту судна та секції УДП-442.

Також відзначається, що на пасажирському теплоході «Молдавія» екскурсійна програма рейсу виконується у штатному режимі.

Довідка УНІАН. Українське Дунайське пароплавство - національний перевізник вантажів і пасажирів у Дунайському басейні й одне з найбільших транспортних підприємств у Європі. Компанія здійснює близько 25% транспортних перевезень по Дунаю.