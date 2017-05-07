В адміністрації Лук'янівського СІЗО розповіли подробиці щодо пожежі (відео)

В адміністрації Лук’янівського СІЗО запевняють, що під час пожежі сьогодні вночі горіла адміністративна, а не житлова будівля. Про це заступник начальника Київського СІЗО Віталій Шкурба заявив в інтерв’ю телеканалу "112 Україна".

За його словами, пожежа виникла в адміністративній будівлі близько 1:40 і була локалізована о 2:57, постраждалих немає.

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"Дана частина будівлі є адміністративною - знаходяться кабінети медперсоналу, соціальної служби. Житлових приміщень тут немає", - сказав Шкурба.

Він зазначив, що із прилеглих до місця пожежі приміщень було евакуйовано 43 особи. За попередніми даними, загоряння виникло через коротке замкнення в електропроводці.

Раніше повідомлялося, що у Києві в будівлі Лук'янівського СІЗО спалахнула пожежа. Повідомлялося, що горів корпус для неповнолітніх, в якому знаходяться так звані "VIP-камери".