У Києві в будівлі Лук'янівського СІЗО спалахнула пожежа (відео)

У Києві загорілася одна з будівель СІЗО на вулиці Дегтярівській, 13.

Про це повідомляє прес-секретар народного депутата Надії Савченко Тетяна Проторченко на своїй сторінці в Facebook.

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"Тільки що повідомили, що горить Лук'янівське СІЗО", - написала Проторченко.

112.ua пише, що у дворі видно відкритий вогонь, чутні вибухи шиферу.