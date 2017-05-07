У Києві в будівлі Лук'янівського СІЗО спалахнула пожежа (відео)
03:18, 07 травня 2017Інциденти
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У Києві вогонь охопив Лук'янівське СІЗО.
Фото УНІАН
У Києві загорілася одна з будівель СІЗО на вулиці Дегтярівській, 13.
Про це повідомляє прес-секретар народного депутата Надії Савченко Тетяна Проторченко на своїй сторінці в Facebook.
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"Тільки що повідомили, що горить Лук'янівське СІЗО", - написала Проторченко.
112.ua пише, що у дворі видно відкритий вогонь, чутні вибухи шиферу.
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