У Кривому Розі чоловік кидався з шаблею на патрульних

7 травня в Довгинцівському районі чоловік погрожував патрульним фізичною розправою. Правоохоронці знешкодили криворожанина з шаблею в руках, як повідомляє сайт "Перший Міський".

Все сталося близько 22:00 біля будинку по вулиці Симонова. Інспектори поліції помітили чоловіка з шаблею в руках. Побачивши патрульних, він зник в одному з під'їздів багатоповерхівки. Через кілька хвилин чоловік вибіг на вулицю і почав нецензурно висловлюватися на адресу правоохоронців, а також погрожував копам фізичною розправою. На зауваження поліцейських зловмисник не реагував. Але після тривалих переговорів буйний городянин поклав холодну зброю на землю.

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25-річний чоловік продовжував вести себе неадекватно. Вгамувати дебошира вдалося тільки за допомогою додаткового екіпажу правоохоронців. На порушника патрульні наділи наручники і доставили його у відділення поліції. Шаблю правоохоронці вилучили, а також опитали очевидців події. Тепер зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до трьох років за загрозу життю поліцейських.