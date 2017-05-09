У центрі Києва поліція затримала двох людей, які хотіли розгорнути банер з георгіївськими стрічками (фото)

Поліція затримала двох осіб в центрі Києва, які намагались розгорнути банер з георгіївськими стрічками. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

«Ситуація досить спокійна на станції метро «Арсенальна». Поліція займається контрольними заходами. Було затримано двох осіб, які намагалися розгорнути банер з георгіївськими стрічками, їх затримано та буде доставлено в районне управління, і ми будемо надавати правову оцінку їх діям», - заявив він.

Читайте такожУ Харкові біля Меморіалу Слави сталася сутичка між учасниками акції "Безсмертний полк" і активістами

«Була застосована димова шашка. Особи, які є противниками цього маршу ("Безсмертний полк" – УІНАН) кинули димову шашку приблизно о 9.00 в працівників поліції. Постраждалих немає, ситуація контрольована», - додав Крищенко.

Він зауважив, що у деяких людей похилого віку вилучили кілька георгіївських стрічок і провели роз'яснювальну роботу.

За даними поліції, в марші "Безсмертний полк" братимуть участь близько 1,5 тис. осіб. При цьому Крищенко не виключив, що кількість учасників акції буде більшою.