Геращенко про дії поліції 9 травня в Дніпрі: застосовували надмірну силу

9 травня в Дніпрі співробітники поліції діяли з порушеннями закону "Про поліції". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Він написав, що правоохоронці застосовували силу надміру ц там, де це не було необхідно для охорони громадського порядку.

За словами Геращенка, замість того, щоб стати між двома конфронтуючими сторонами, окремі співробітники поліції, з причини, яка буде встановлена, діяли в інтересах однієї із сторін.

"При цьому співробітники поліції не реагували на порушення громадського порядку з боку осіб спортивної статури, які начепили на себе помаранчеві квадрати як знаки розпізнавання членів зграї", - йдеться у повідомленні.

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Радник міністра внутрішніх справ зазначив, що за цим фактом буде проведено службове розслідування, в результаті якого співробітники поліції, які перевищили свої повноваження, будуть звільнені із займаних посад та притягнуті до відповідальності.

"У числі перших перевірці підлягатиме версія про домовленості між одним із лідерів "Опоблоку" Олександра Вілкула з кимось із керівництва місцевої поліції", - заявив Геращенко.

"Всі вчорашні події детально задокументовані десятками відеокамер і всі факти побиття та бездіяльності з боку окремих співробітників поліції отримають свою персональну юридичну оцінку", - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії "Опозиційний блок" між ветеранами АТО і охороною та поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждало декілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

Як пояснили правоохоронці, конфлікт розпочався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували. Також кілька ветеранів АТО зупинила колону "Опозиційного блоку", що йшла також до монументу Слави із синіми кульками. Тут сутичка виникла між ветеранами АТО й чоловіками спортивної зовнішності.

Загалом до відділків поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу та 6 поліцейських.