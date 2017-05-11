Сутички 9 травня у Дніпрі: опубліковано нове відео
08:33, 11 травня 2017Інциденти
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Поліція, як написав Іваніщев, не помічала "тітушок".
У Дніпрі побили ветеранів АТО / Скріншот
У мережі опубліковано нове відео сутичок між ветеранами АТО і "тітушками" у Дніпрі. Його на своїй сторінці у Facebook розмістив користувач Максим Іваніщев.
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"Поліція трамбує обличчям у землю АТОшника, за метр від них "тітушки" б'ють людей - поліція їх не помічає. Над усім цим показово майорить український прапор", - йдеться у його коментарі до відеозапису.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
Як повідомляв УНІАН, в Дніпрі 9 травня сталися зіткнення спочатку між ветеранами АТО і "тітушками", а потім - з поліцією. Через події в Дніпрі вже звільнено керівництво міської та обласної поліції.
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