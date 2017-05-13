На Житомирщині поліція розслідує розбійний напад на далекобійника з Сербії. Про це кореспонденту УНІАН сьогодні, 13 травня, повідомила керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами,12 травня у місті Коростишеві на далекобійника, громадянина Сербії, напав невідомий і, побивши його, заволодів речами. Пізніше у Житомирі поліцейські затримали чоловіка, який намагався продати документи потерпілого, особа безпосереднього нападника також встановлена.

При цьому Ващенко розповіла подробиці цієї події.

Так, уранці 12 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що на громадянина Сербії, 47-річного далекобійника, вчинено розбійний напад у м. Коростишеві.

Працівники поліції з’ясували, що потерпілий залишив свою вантажівку на одному із місць зупинки у Житомирському районі, а сам зателефонував знайомій жительці м.Коростишева і домовився про зустріч у райцентрі. Утім, вже за кілька хвилин спілкування із цієї жінкою, на вулиці на іноземця накинувся невідомий, побив його і забрав речі, які були при чоловікові: документи, гроші та інше.

Як розповів сьогодні УНІАН начальник управління карного розшуку ГУНП Житомирщини Віктор Бугира, вже за кілька годин після скоєння злочину проавоохоронці отримали інформацію про те, що у Житомирі невідомий чоловік намагається збути речі і документи, схожі на відібрані у потерпілого іноземця.

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Реалізатором речей виявився 41-річний раніше судимий житель міста Коростишева. У нього під час огляду були вилучені речі іноземця. Однак, за словами затриманого, він отримав їх від свого знайомого, аби виручити гроші.

Нині за зібраними речовими доказами встановлена особа, яка могла бути безпосередньо причетна до нападу на іноземця. Це -33-річний житель Коростишева, який раніше уже також притягувався до кримінальної відповідальності.

Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством подібні дії караються позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Розслідування цієї справи триває.