В Одесі померла дівчинка, яку батьки облили окропом і два тижні "лікували" вдома (фото)

В Одесі в середу в обласному опіковому відділенні лікарні Водників померла дівчинка, яку батьки випадково випадково обварили окропом, а потім 16 днів лікували вдома підручними засобами. Про це повідомляє "Думська".

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За словами волонтера Катерини Ножевникової, яка займалася збором коштів та закупівлею ліків для малятка, дитину привезли в лікарню у важкому стані 13 травня. Весь цей час лікарі намагалися врятувати дівчинку.

«16 днів її батьки лікували дитину вдома «Пантенолом» і тим, що «порадили». Навіть лікарі, які бачили багато чого, просто втратили дар мови. Дівчинку привезли практично вже холодну»,- розповіла Катерина.

Дівчинці був 1 рік і 9 місяців.