Мер Білгород-Дністровського потрапила в серйозну ДТП
Мер отримала серйозні травми.
Мер міста Білгород-Дністровський Алла Гінак сьогодні потрапила у серйозну ДТП і госпіталізована у важкому стані. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в міській раді.
За його словами, ДТП сталася в районі міста Біла Церква Київської області.
«Алла Федорівна отримала серйозні травми, і санітарною авіацією її доставили в одну зі столичних клінік», - сказало джерело.
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У прес-службі Білгород-Дністровського міськради поки не коментують подію, хоча і не заперечують самого факту того, що сталося.
Гінак була обрана мером наприкінці жовтня 2015 року. Кандидат від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», вона набагато випередила найближчого конкурента - колишнього міністра екології Ігоря Шевченка.
Як повідомляв УНІАН, в Туреччині автобус із членами керівної партії потрапив у ДТП.