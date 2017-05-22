В Одесі чоловік сам спіймав убивцю й передав поліцейським

В Одесі, зайшовши до кафе, чоловік став випадковим свідком того, як один із відвідувачів вдарив ножем у груди іншого. Залишившись непоміченим, одесит пішов слідом за зловмисником, затримав його та передав поліцейським, повідомили у прес-службі поліції області.

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Згодом він розповів, що в одному з барів міста став свідком конфлікту, унаслідок якого один з опонентів завдав тілесних ушкоджень іншому. Також заявник повідомив поліції, що тримає зловмисника у полі зору, залишаючись непоміченим.

На вказане місце негайно вирушив екіпаж патрульної поліції. "Коли патрульний автомобіль вже з’явився у полі зору зловмисника, хоробрий одесит затримав його та передав поліцейським", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зловмисника було вилучено одяг із плямами крові та ніж. Як стало відомо, він у ході конфлікту завдав 26-річному одеситу тілесні ушкодження у вигляді проникаючого ножового поранення грудної клітини, унаслідок чого постраждалий помер у кареті "швидкої".