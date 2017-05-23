У Миколаєві пожежа знищила цех з виробництва яхт (фото, відео)

У Миколаєві вночі сталася пожежа на вулиці Дніпровській. За даними ДСНС, горіло приміщення, де виробляли яхти і човни.

"У зв'язку зі значною пожежною небезпекою підприємства і тим, що об'єкт недостатньо забезпечений водою, оголошений підвищений номер виклику. Під час пожежі постраждав співробітник підприємства. Чоловік госпіталізований в опіковий центр міської лікарні №3, ступінь опіків встановлюється", - повідомили в ДСНС.

У вогнищі горіння рятувальники виявили балони з ацетиленом і киснем, які могли вибухнути будь-якої миті. Завдяки вжитим заходам та злагодженим діям підрозділів Служби порятунку вдалося уникнути трагічних наслідків.

Всього у боротьбі з вогнем брали участь 50 осіб і 13 одиниць техніки.

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Попередня причина пожежі - порушення норм і правил пожежної безпеки.

За наявною інформацією, горіло приміщення ТОВ «Яхт-верф «Навколо світу».

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі сталася пожежа на ринку "Північний".