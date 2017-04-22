В Одесі сталася пожежа на ринку "Північний" (фото, відео)

В Одесі горить ринок «Північний». Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, о 18.29 в службу «101» надійшло повідомлення про те, що на ринку «Північний», розташованому в Суворовському районі міста, горять торгові павільйони.

За попередніми даними, вогонь охопив площу 400 кв. м.

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«Гасіння пожежі наразі триває», - сказав Мельник.

У ліквідації пожежі беруть участь близько 10 пожежних розрахунків. Пожежі присвоєна підвищена категорія складності.

Інформації про потерпілих поки що не надходило.

Ринок «Північний» - один з найбільших у місті. Є універсальним: здійснюється оптова, роздрібна, комісійна та інша торгівля різними категоріями товарів.