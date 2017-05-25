Вандали облили червоною фарбою пам'ятник "Менора" у Бабиному Яру (фото)

Вандали облили червоною фарбою пам'ятник "Менора" у Бабиному Яру. Про це повідомив директор Українського інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Черговий ганебний вандалізм у Бабиному Яру", - написав він.

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Пам'ятник "Менора" присвячений вбивству мирних єврейських громадян у Бабиному Яру в роки Другої Світової Війни. Він був встановлений 29 вересня 1991 року, в 50-ту річницю першого масового розстрілу євреїв.

Як повідомляв УНІАН, раніше з могили політичного діяча Міхновського зник бюст.