Вандали облили червоною фарбою пам'ятник "Менора" у Бабиному Яру (фото)
13:18, 25 травня 2017Інциденти
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Пам'ятник "Менора" присвячений вбивству мирних єврейських громадян у Бабиному Яру в роки Другої Світової Війни.
Пам'ятник був встановлений у 50-у річницю першого масового розстрілу євреїв / Facebook Володимир В'ятрович
Вандали облили червоною фарбою пам'ятник "Менора" у Бабиному Яру. Про це повідомив директор Українського інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Пам'ятник "Менора" / Facebook Володимир В'ятрович
"Черговий ганебний вандалізм у Бабиному Яру", - написав він.
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Пам'ятник "Менора" присвячений вбивству мирних єврейських громадян у Бабиному Яру в роки Другої Світової Війни. Він був встановлений 29 вересня 1991 року, в 50-ту річницю першого масового розстрілу євреїв.
Пам'ятник присвячений вбивству мирних євреїв у роки Другої Світової / Facebook Володимир В'ятрович
Як повідомляв УНІАН, раніше з могили політичного діяча Міхновського зник бюст.
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