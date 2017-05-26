У потрійній ДТП на Житомирщині травми отримали семеро людей, з них — троє дітей. Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

Попередньо встановлено, що дорожньо-транспортна пригода сталася 25 травня близько 14.00 у місті Коростень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Volkswagen T5», 42-річна жителька Київщини, рухаючись по автодорозі Виступовичі–Житомир на перехресті не надала перевагу у русі та допустила зіткнення з автомобілем «KIA Sportage» під керуванням 47-річного жителя м. Одеси, який рухався автошляхом «Київ-Ковель».

Унаслідок зіткнення автомобіль KIA зіштовхнувся з вантажівкою DAF під керуванням 49-річного жителя Київської області, який рухався у зустрічному напрямку. У подальшому некерований KIA Sportage зіштовхнувся з KIA Sorento під керуванням 33-річного жителя Олевського району Житомирщини.

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У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали: водій автомобіля KIA Sportage та його пасажири – 49-річна дружина та 14-річна донька, жителі Одеси. Жінку було госпіталізовано до травматологічного відділення Коростенської лікарні.

Також травми отримав водій автомобіля KIA Sorento та його пасажири: 33-річна дружина й 11-річні син з донькою, жителі Олевщини. Усіх їх з травмами різного ступеню тяжкості також було госпіталізовано до однієї з лікарень області.

У рамках розпочатого досудового розслідування за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України поліція з’ясовує усі причини та обставини, що призвели до аварії.