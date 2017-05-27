Зіткнення потягів на Хмельниччині: в Укрзалізниці назвали можливі причини аварії (відео)

Комісія Укрзалізниці розглядає дві можливі причини, внаслідок яких трапилось зіткнення поїздів на Хмельниччині. Про це повідомив голова наглядової ради Укрзалізниці Євген Кравцов, який перебуває на місці аварії.

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"Наразі розглядаються дві версії. Перша – грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме, проїзд на заборонений сигнал. Друга – хибні дії чергового по станції, яка надала невірні інструкції машиністу локомотива", - зазначив Кравцов.

Також голова наглядової ради повідомив, що усі пасажири були застраховані та отримають відповідні компенсації, а Укрзалізниця візьме на себе витрати на лікування постраждалих. Пасажири, що перебували в поїзді, доставлені до місця призначення.

Відеозапис із місця події оприлюднили на сторінці Dronarium у Facebook.

Нагадаємо, 27 травня о 5:55 на ст. Нігин Хмельницької області сталося зіткнення пасажирського поїзда №139 Кам’янець-Подільський з маневровим локомотивом вантажного поїзда. Легкі травми отримали 6 пасажирів, 4 з них діти.