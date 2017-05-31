У Чернівцях через задимлення в електричці люди вистрибували з вікон (фото)
Інцидент стався в одному з вагонів приміського поїзда "Чернівці-Коломия".
У Чернівецькій області сталося задимлення в одному з вагонів приміського поїзда "Чернівці-Коломия". Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався 31 травня близько 7:30 ранку.
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"На місце події відразу ж був направлений черговий караул рятувальників державної пожарноспасательной частини №3 р. Чернівців. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що виникло задимлення локомотива з подальшим поширенням диму в вагон", - сказано в повідомленні.
На даний час причини задимлення встановлюються.
Постраждалих у результаті події немає.
У той же час місцеве видання "Молодий буковинець" повідомляє, що людям довелося вистрибувати з вікон для того, щоб врятуватися.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Перу при посадці загорівся пасажирський літак.