У Чернівцях через задимлення в електричці люди вистрибували з вікон (фото)

10:50, 31 травня 2017
Інциденти
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Інцидент стався в одному з вагонів приміського поїзда "Чернівці-Коломия".

Інцидент стався близько 7:30 ранку / Фото ДСНС

У Чернівецькій області сталося задимлення в одному з вагонів приміського поїзда "Чернівці-Коломия". Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники встановили, що виникло задимлення локомотива / Фото ДСНС

Інцидент стався 31 травня близько 7:30 ранку.

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"На місце події відразу ж був направлений черговий караул рятувальників державної пожарноспасательной частини №3 р. Чернівців. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що виникло задимлення локомотива з подальшим поширенням диму в вагон", - сказано в повідомленні.

В результаті події ніхто не постраждав / Фото

На даний час причини задимлення встановлюються.

Постраждалих у результаті події немає.

У той же час місцеве видання "Молодий буковинець" повідомляє, що людям довелося вистрибувати з вікон для того, щоб врятуватися.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Перу при посадці загорівся пасажирський літак.

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Теги: #пожежа у потязі#горить електричка