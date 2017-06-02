На Харківщині затримали двох поліцейських за підозрою в отриманні $500 та 11 тисяч гривень хабара

У Харківській області правоохоронці затримали двох патрульних поліцейських за підозрою в отриманні 500 доларів та 11 тис. грн хабара.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, поліцейських затримали увечері вчора, 1 червня, слідчі прокуратури області, Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та працівники СБУ в Харківській області.

За відомостями начальника відділу прокуратури Харківської області Сергія Перепелиці, два працівника сектору розшуку патрульного відділення одного з відділів поліції Харківської області отримали 500 дол. та 11 тис. грн за непритягнення водія до адміністративної відповідальності за скоєння ДТП без особливих наслідків.

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Аварія сталася вчора, 1 червня, однак водій втік з місця пригоди. Його розшукали та запропонували домовитися.

Поліцейські затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про оголошення підозри у злочині.

Слідство триває за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (вимагання і отримання неправомірної вигоди).