"Одразу ж вихопила пістолет": Окуєва прокоментувала замах на свого чоловіка у Києві (відео)

Дружина Адама Осмаєва, на якого напали в Києві, на Подолі, Аміна Окуєва прокоментувала напад на чоловіка. Про це вона розповіла Еспресо.TV.

"Це все було автоматично, просто як одна мить.. почали стріляти... не по мені... Одразу ж я вихопила пістолет", - розповідає вона.

За її словами, зброю вона завжди носить із собою.

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Дружина потерпілого також коментує й інші моменти, які їм з чоловіком довелося пережити унаслідок нападу.

Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася 1 червня на Подолі в Києві. Добровольці батальйону "Київ-2" Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачували в підготовці замаху на президента Володимира Путіна, Аміна Окуєва приїхали на інтерв'ю з нібито французьким журналістом. При зустрічі він дістав пістолет і влучив в Осмаєва. Його дружина Аміна почала стріляти у відповідь з нагородної вогнепальної зброї та поранила нападника.

У МВС заявили, що замах було сплановано й підготовлено російськими спецслужбами.