Ще двох підозрюваних у замаху на викрадення бізнесмена взято під варту

02:42, 03 червня 2017
Інциденти
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Суд задовольнив клопотання прокуратури Київської області щодо запобіжного заходу підозрюваним терміном на 60 діб - до 31 липня.

REUTERS

Ще двом підозрюваним у замаху на викрадення бізнесмена - начальнику Обухівського відділу поліції Денису Ярославському та Магомеду Гарумову - обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив суддя Печерського райсуду Києва Володимир Карабань.

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Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури Київської області щодо запобіжного заходу підозрюваним терміном на 60 діб - до 31 липня.

Прокурори у суді називали 50-річного киянина Гарумова замовником злочину.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня правоохоронці затримали групу осіб, до складу якої входив один з керівників підрозділу поліції, які за 17 млн дол. обіцяли замовнику з Росії викрасти та переправити бізнесмена до РФ.

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 146 (готування до викрадення людини, вчинене організованою групою) та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Підозрюваних було затримано після отримання частини коштів у сумі 100 тис. доларів.

Сьогодні, 2 червня, суд вже обрав одному із затриманих - столичному підприємцю Володимиру Бові - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 134 тис. гривень.

Як повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, бізнесмен, викрадення якого готували зловмисники, колишній громадянин РФ, який через переслідування російською владою виїхав на територію України.

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