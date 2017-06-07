В Одесі поліція затримала ще одного кримінального авторитета - громадянина Грузії. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, затримання проводилося 6 червня в ході спільної спецоперації Управління карного розшуку ГУНП і Портофранківського відділу поліції.

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«Затримано кримінального авторитета - представника етнічної злочинної групи, який є громадянином Грузії. Він перебуває в розшуку за раніше скоєні злочини в Одесі. За деякими даними, він входить в групу, яка координується відомим грузинським «злодієм в законі» і кримінальним авторитетом Міндією», - зазначили в главку.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня в Одесі було затримано 30-річного «злодія в законі» Левана Мірцхулаве на прізвисько «Пучура», який народився в Сухумі і був «коронований» кримінальним світом у свої 25 років у Туреччині.