В Одеській області прикордонники затримали вантажівку з радіоактивною деревиною. Як повідомили УНІАН у прес-службі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, в пункті пропуску для морського сполучення «Білгород-Дністровський-МТП» на вантажівку спрацював комплекс контролю з виявлення радіоактивних матеріалів типу «Янтар».

Прикордонники направили вантажний автомобіль, що перевозив пиломатеріали, на додатковий огляд.

«Автомобілем керував громадянин України. Вантаж прямував із північних регіонів України, ймовірно, із зони відчуження», - відзначили в управлінні.

Під час додаткового обстеження автомобіля і деревини за допомогою універсального радіометра-спектрометра прикордонники визначили наявність промислового радіоізотопа «Цезій-137», що не характерно для цього виду вантажу.

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Про даний факт було проінформовано Білгород-Дністровський відділ Нацполіції.

Держінспектор з охорони навколишнього середовища спільно з представниками Білгород-Дністровського відділу поліції провели повторне обстеження автомобіля з використанням іншого радіометра-спектрометра. Результати радіаційного ідентифікації підтвердили наявність промислового радіоізотопа «Цезій-137».

Правоохоронці продовжують заходи щодо встановлення всіх обставин, зокрема, щодо визначення походження вантажу. Даний факт містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 265 КК «Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами».

Цезій-137, відомий також як радіоцезій - радіоактивний нуклід хімічного елемента цезію. Утворюється переважно при поділі ядер у ядерних реакторах і ядерній зброї. Цезій-137 - один із головних компонентів радіоактивного забруднення біосфери. Міститься в радіоактивних випаданнях, радіоактивних відходах, скидах заводів, що переробляють відходи атомних електростанцій.