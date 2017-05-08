На Хортиці горів один із куренів Запорізької Січі

У понеділок, 8 травня, на острові Хортиця в Запоріжжі сталася пожежа. Вогонь спалахнув в історичному комплексі Запорізька Січ. Про це повідомила прес-секретар ГУ ДСНС в Запорізькій області Юлія Баришева.

"Пожежа сталася у 15:23, загорівся один з куренів виставкового комплексу, завдяки злагодженій роботі співробітників ДСНС пожежу вчасно було локалізовано", — повідомила представників ДСНС.

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Як повідомляли очевидці, вітер дув в інший бік, тому музей серйозно не постраждав. За попередньою інформацією ЗМІ, все цінне співробітники заповідника встигли винести з палаючого приміщення.

Керівник Історичного комплексу Максим Остапенко зазначив, що підрозділи ДСНС спрацювали вчасно та запобігли розповсюдженню вогню на більш значну площу.

Обставини та причини пожежі з'ясовуються. На місці зайняті 25 чоловік особового складу рятувальників і 5 одиниць спецтехніки.