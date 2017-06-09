На Харківщині хлопець вистрибнув з 8-го поверху і вижив
11:32, 09 червня 2017Інциденти
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У лікарні хлопця прооперували.
Хлопець вистрибнув з вікна власної кімнати на 8 поверсі будинку / фото УНІАН
В Харківській області 28-річний хлопець намагався накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна власної кімнати на 8 поверсі будинку, але вижив. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.
Бригада швидкої медичної допомоги доставила хлопця у важкому стані у відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
У лікарні хлопця прооперували.
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Попередньо слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.
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