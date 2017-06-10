В Одесі поліція з'ясовує обставини падіння підлітка з 7-го поверху недобудованого будинку.

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, 9 червня у поліцію надійшло повідомлення про те, що в Суворовському районі міста 13-річний хлопчик впав з 7-го поверху.

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"За попередніми даними, група хлопців грала на будівництві. В цей час сталася НП. Дитина доставлена в лікарню у вкрай важкому стані. У нього множинні переломи, політравма та ін. На даний час медики борються за його життя", - зазначили в главку.

У прес-службі патрульної поліції Одеси підтвердили, що напередодні інспектори отримали інформацію від медиків про падіння хлопчика, який перебував у недобудованому будинку в районі вулиць Сахарова та Бочарова.

"Встановленням всіх обставин займається слідчий", - зазначили в прес-службі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Розпочато розслідування.